Beşiktaş'ta yetişti: TFF 2. Lig'i tercih etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, transfer döneminin son gününde kadrosunu genç bir yetenekle güçlendirdi. Beşiktaş altyapısında yetişen ve son olarak Kartal Bulvarspor forması giyen 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Yunus Emre Karagöz, Menemen FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yunus Emre Karagöz Beşiktaş forması giydi

GENÇLİK AŞISI

Kulüp yönetimi, Yunus Emre transferiyle orta sahada gençlik ve dinamizmi artırmayı hedefliyor.

Teknik direktör Bilal Kısa’nın oyun planında önemli bir rol üstlenmesi beklenen genç oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

SEZONA FORMDA BAŞLADI

Sezona etkili bir başlangıç yapan Menemen FK, ilk üç haftada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan topladı. İzmir temsilcisi, yarın ligin zirvesinde yer alan ve 3’te 3 yapan Isparta 32 Spor’u konuk edecek. Kritik mücadele Menemen İlçe Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak.