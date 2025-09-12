Beşiktaş'ta yetişti: TFF 2. Lig'i tercih etti

Beşiktaş'ta yetişti: TFF 2. Lig'i tercih etti
Yayınlanma:
Güncelleme:
Menemen FK'dan genç hamlesi... Ege temsilcisi Yunus Emre Karagöz ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, transfer döneminin son gününde kadrosunu genç bir yetenekle güçlendirdi. Beşiktaş altyapısında yetişen ve son olarak Kartal Bulvarspor forması giyen 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Yunus Emre Karagöz, Menemen FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

yunus-emre-karagoz.jpeg
Yunus Emre Karagöz Beşiktaş forması giydi

GENÇLİK AŞISI

Kulüp yönetimi, Yunus Emre transferiyle orta sahada gençlik ve dinamizmi artırmayı hedefliyor.
Teknik direktör Bilal Kısa’nın oyun planında önemli bir rol üstlenmesi beklenen genç oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

TFF 3. Lig maçı ücretsiz oldu: Taraftara 13 bin bilet hediye ettiTFF 3. Lig maçı ücretsiz oldu: Taraftara 13 bin bilet hediye etti

SEZONA FORMDA BAŞLADI

Sezona etkili bir başlangıç yapan Menemen FK, ilk üç haftada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan topladı. İzmir temsilcisi, yarın ligin zirvesinde yer alan ve 3’te 3 yapan Isparta 32 Spor’u konuk edecek. Kritik mücadele Menemen İlçe Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

