Beşiktaş'ta sürpriz: Derbiye saatler kala belli oldu

Beşiktaş'ta sürpriz: Derbiye saatler kala belli oldu
Yayınlanma:
Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta son antrenmana Tammy Abraham da katıldı. Oyuncu hakkında son karar derbi saatinde verilecek.

Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 4 Ekim Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a Liverpool tarifesi: Dursun Özbek müjdeyi verdiGalatasaray'dan Beşiktaş'a Liverpool tarifesi: Dursun Özbek müjdeyi verdi

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Karşılaşma öncesi hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri’nde devam eden Beşiktaş’a güzel bir haber geldi. Kocaelispor’a karşı oynanan maçta yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle çıkmak zorunda kalan Tammy Abraham, takımla birlikte çalıştı.

tammy-abraham-donemi-basliyor-1024x683.jpg
Tammy Abraham çalışmalara başladı

SON KARAR MAÇ SAATİ VERİLECEK

Oyuncunun derbide oynayıp oynamayacağı ise sağlık ekibinin maç saatinde vereceği raporun ardından netleşecek.

12 MAÇTA 7 GOL VE 2 ASİST

Yaz transfer döneminde geldiği Beşiktaş’ta 12 maça çıkan Tammy Abrahan, 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Spor
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: Mecbur değil!
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: Mecbur değil!