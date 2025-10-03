Beşiktaş'ta sürpriz: Derbiye saatler kala belli oldu
Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 4 Ekim Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.
YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.
TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI
Karşılaşma öncesi hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri’nde devam eden Beşiktaş’a güzel bir haber geldi. Kocaelispor’a karşı oynanan maçta yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle çıkmak zorunda kalan Tammy Abraham, takımla birlikte çalıştı.
SON KARAR MAÇ SAATİ VERİLECEK
Oyuncunun derbide oynayıp oynamayacağı ise sağlık ekibinin maç saatinde vereceği raporun ardından netleşecek.
12 MAÇTA 7 GOL VE 2 ASİST
Yaz transfer döneminde geldiği Beşiktaş’ta 12 maça çıkan Tammy Abrahan, 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.