Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi: Serdal Adalı el koydu

Beşiktaş'ta yönetimle teknik direktör Sergen Yalçın arasında kriz çıktığı iddia edilmişti.

Fanatik'teki habere göre krizin perde arkası ortaya çıktı. Buna göre Sergen Yalçın'ın scout ekibi ile çalışmak istemediği, bunun da görüş ayrılıklarından kaynaklandığı belirtildi.

Sergen Yalçın'ın transfer listesinde bulunan bir futbolcu için scout ekibinin olumsuz görüş bildirdiği ortaya çıktı. Yalçın'ın buna kızdığı ve scout ekibini istemediğini yönetime ilettiği ileri sürüldü.

Haberde bu kriz üzerine başkan Serdal Adalı'nın devreye girdiği ifade edildi.

Adalı’nın, Yalçın’a ara transferde tam yetki verdiği ve yönetim olarak teknik konulara müdahale edilmeyeceğini garanti ettiği de belirtildi.

SERGEN YALÇIN ARA TRANSFERİ BEKLİYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda bazı oyuncuları istemediği, bunun için de ara transferi beklediği iddia edildi.

Yalçın'ın ayrıca transfer listesi de hazırladığı ve ara transferde takıma takviye yapılmasını istediği vurgulandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da transfer konusunda Sergen Yalçın'a söz verdiği belirtildi.