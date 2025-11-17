Beşiktaş'ta Sergen Yalçın anjiyo oldu

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın anjiyo oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, anjiyo operasyonu geçirdi. Operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, sabah saatlerinde anjiyo edildi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada operasyonun başarılı geçtiği vurgulandı.

Baba kartal orada gidin gerekirse kapısında yatın: İşte Beşiktaş'ı kurtaracak adamBaba kartal orada gidin gerekirse kapısında yatın: İşte Beşiktaş'ı kurtaracak adam

Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir.
Sergen Yalçın'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

whatsapp-image-2025-11-17-at-11-51-18.jpeg

EN SON RAFA SILVA İÇİN KAMERALAR KARŞISINA GEÇMİŞTİ

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın en son geçtiğimiz cumartesi günü kameralar karşısına geçmişti. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Sergen Yalçın, 'Rafa Silva' krizine dair açıklamalarda bulunmuştu.

2024/11/08/hbbjk.jpg

Rafa Silva'nın takımda mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini belirten Sergen Yalçın, Portekizli futbolcuya kapılarının açık olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

