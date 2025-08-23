Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sonrası ayrılık kararı

Beşiktaş, altyapısından yetişen ve 2022 yazında 4 milyon euro karşılığında Rangers’a transfer olan Rıdvan Yılmaz’ı yeniden kadrosuna katmak üzere harekete geçti.

İskoç ekibiyle yapılan görüşmelerde siyah-beyazlıların yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazırlandığı öğrenildi.

GERİ DÖNÜŞ HİKAYESİ

23 yaşındaki sol bek, Rangers formasıyla 77 maçta görev aldı ve 2 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Ancak İskoçya’daki istikrarsız dönemi ve forma şansı bulmakta yaşadığı zorluklar, Beşiktaş’a dönüş sürecini hızlandırdı. Teknik heyetin savunma hattında yeniden yapılanmaya gitmesiyle Rıdvan’ın dönüşü, kulüp için hem duygusal hem de stratejik bir adım olacak.

EMRECAN İÇİN AYRILIK KAPIDA

Rıdvan’ın gelişiyle birlikte sol bek rotasyonunda yer alan Emrecan Terzi’nin takımdan ayrılması gündeme geldi. Genç oyuncunun gelişimi açısından kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi planlanıyor. Jurasek’in de beklentilerin altında kalması, bu pozisyonda Rıdvan’ın liderliği üstlenmesini daha da kritik hale getiriyor.

Emrecan Terzi'nin kiralanması gündemde

Rıdvan Yılmaz: Transfer aşamasında. 3+1 yıllık sözleşme planlanıyor.

Emrecan Terzi: Kiralık ayrılık. Gelişim için başka kulübe gönderilecek.

Jurasek: Belirsiz. Performans beklentilerin altında.

RIDVAN'IN DÖNÜŞÜ BİR MESAJ

Beşiktaş’ın Rıdvan Yılmaz hamlesi, sadece bir oyuncu kazanımı değil; aynı zamanda altyapıya olan güvenin ve aidiyet duygusunun yeniden tesis edilmesi anlamına geliyor.

Emrecan’ın ayrılığı ise genç oyuncuların gelişim yolculuğunda doğru zamanlama ve planlamanın önemini bir kez daha gösteriyor.