Beşiktaş'ta büyük hata
Beşiktaş'ı konuk eden Alanyaspor, penaltıdan bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Alanya Oba Stadı'nda oynanan maçta gol perdesi açıldı.
DJALO'NUN HATASI PENALTIYA NEDEN OLDU
Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Djalo'nun müdahalesi sonrası Ogundu ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem Kadir Sağlam, Djalo'ya da sarı kart verdi.
ALANYASPOR SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİRDİ
45+5'te topun başına geçen İbrahim Kaya maçta gol perdesini araladı. İbrahim Kaya'nın golüyle Alanyaspor devre arasına 1-0 önde girdi.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Hwang, Ogundu, İbrahim, Makouta, Ümit, Maestro, Yusuf, Hadergjonaj
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Kartal, Rafa, Orkun Kökçü, Muçi, Abraham.