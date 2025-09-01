Beşiktaş'ta ayrılık: İtalya'ya gitti

Yayınlanma:
Beşiktaş, Jean Onana'yı Genoa'ya kiraladığını resmen açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'nın İtalya ekibi Genoa'ya kiralandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun 2025-2026 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığı belirtildi.

Jean Onana, Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda 16 maçta görev aldı.

Jean Onana

JEAN ONANA KARİYER YOLCULUĞU

Beşiktaş’ın Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana, profesyonel futbol kariyerine ülkesinde başladıktan sonra Avrupa’ya adım atan isimlerden biri oldu.

1999 yılında Yaoundé’de dünyaya gelen Onana, genç yaşta sergilediği performansla dikkat çekerek 2019’da Fransız ekibi Lille’e transfer oldu.

Daha sonra kiralık olarak Royal Excel Mouscron’da forma giyen futbolcu, Ligue 1 ve Belçika deneyimlerinin ardından Bordeaux ve Lens takımlarında görev aldı.

2022 yazında Fransız futbolundaki başarılı performansıyla adını duyuran Onana, orta sahadaki dinamizmi ve fizik gücüyle ön plana çıktı.

2023 yılında Türkiye’ye transfer olarak Beşiktaş kadrosuna katılan Kamerunlu oyuncu, siyah-beyazlı formayla hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında mücadele etti.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

