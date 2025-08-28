Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı

Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne'a 1-0 kaybeden Beşiktaş, Konferans Ligi'nden elendi ve Avrupa defteri kapandı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Lausanne ile karşı karşıya geldi.

1-1 biten ilk maçında rövanşında Lausanne'a 1-0 kaybeden Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü, 45+1'de Butler-Oyedeji kaydetti.

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, 46. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası yakınına çıkardığı pasa uygun durumdaki Abraham gelişine vururken, savunma topu uzaklaştırdı.

29. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornere arka direkte iyi yükselen Paulista'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

42. dakikada ceza sahası içinde Rafa Silva'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Abraham'ın şutunda kaleci Letica meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

45+1. dakikada Lausanne öne geçti. Sağ kanattan Mouanga'nın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Butler-Oyedeji, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

