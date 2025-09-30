"Beşiktaşlılar bana kızacaklar ama" diyerek açıkladı

Yayınlanma:
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, Beşiktaş-Kocaelispor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu, yorumcu Nihat Kahveci Kontraspor'da katıldığı programda siyah beyazlı takımın Kocaelispor ile oynadığı maçla ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullandı.

Kahveci'nin sözlerinden öne çıkan bölümler şöyle:

- Keyifli bir maç izledik. Beşiktaş'ın attığı gollerde Kocaelisporlu futbolcuların bireysel hataları vardı. Beşiktaş hak ederek kazandı. Kocaelispor, oynadığı futbolla lig sonuncusu olmayı hak etmiyor. İyi oynuyorlar, otobüs çekmeden oynuyorlar.

- Tayfur Bingöl'ü bugün çok beğendim. Bugünki performansını Beşiktaş'ta gösterse çok daha fazla süre alırdı. Zidane gibi takımı yönlendirdi, attığı paslar... Attığı golün yarısını Mert Günok'a yazarım. Kocaelispor'ın en iyisi Tayfur'du. Yalnız 'No look' pas işi, maçta bir kere falan yapılır. Tayfur, neredeyse her pasında 'No look' pas yaptı. Bir de o pasta rakibi şaşırtman lazım, pası verdikten sonra o tarafa bakmanın bir anlamı yok.

- Galatasaray derbisi öncesi Abraham'ın sakatlığı önemli olabilir. Durumunu bilemiyorum. Umarım ciddi değildir.

- Rafa Silva, bana göre bu takımın en önemli oyuncusu. Oyuncuyu kazanacaksın. Bu adam mutsuz falan değil, oyuncunun yüzü böyle gülmüyor. Devrim Şahin neden oyuna girmedi, onu merak ediyorum.

"VAR ÇAĞIRSA PENALTI"

- Beşiktaşlı arkadaşlar bana kızacak biliyorum ama Beşiktaşlılık bunu gerektirir. Ceza sahası içinde Ndidi'nin bir pozisyonu var. Top atıldı Ndidi, Balogh'a dirseği koydu. VAR çağırsa penaltı verilir. Penaltı verilmeli. O dirseği niye atıyorsun?

Beşiktaş'ı galibiyete rağmen uyardı: Derbi öncesi tehlikeyi açıkladıBeşiktaş'ı galibiyete rağmen uyardı: Derbi öncesi tehlikeyi açıkladı

- Beşiktaş'ın bir maçı eksik; onu kazanırsa 15 puan, Galatasaray'ı da yenerse 18, Galatasaray da 21 puanda. Birden bambaşka bir şey oluyor. Tersi olursa da fark 9 olur o zaman da bambaşka bir şey konuşulur. Çok kritik bir maç.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

