Beşiktaşlı eski futbolcu evliyken yeniden evlendi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta da forma giymiş olan Mohamed Elneny özel hayatıyla gündem oldu.

EVLİYKEN YENİDEN EVLENDİ

Yaklaşık 10 yıldır evli olduğu Amal El Henawy’den 3 çocuğu olan Mohamed Elneny yeniden dünya evine girdi.

BEBEK BEKLİYORLAR

Mısırlı futbolcunun blog yazarı Hanan Moja ile evlendiği ortaya çıktı. Ayrıca çiftin bebek beklediği de kaydedildi.

Mohamed Elneny, eşi ve çocukları

ÜLKESİNDE BÜYÜK TEPKİ

Evliliği devam ederken ikinci kez evlenen Mohamed Elneny ülkesinde gündem olurken vatandaşlar yaşananlara tepki gösterdi. 10 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi olan Amal El Henawy'ye ise destek mesajları yağdı.

36 MAÇTA 1 GOL 4 ASİST KAYDETTİ

2019-2020 sezonu arasında Beşiktaş’ta forma giyen Mohamed Elneny çıktığı 36 maçta 1 gol 4 asist kaydetti.