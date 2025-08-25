Beşiktaş'ın Konferans Ligi maçını yayınlayacak kanal değişti

Beşiktaş'ın Konferans Ligi maçını yayınlayacak kanal değişti
Yayınlanma:
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lausanne'yi ağırlayacak. Karşılaşma ilk maçın aksine Show TV'den şifresiz yayınlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Lausanne ile karşı karşıya gelecek.

28 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

YAYINCI KURULUŞ DEĞİŞTİ

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken yayıncı kuruluş belli oldu. Taraflar arasındaki ilk maç Sadettin Saran’ın sahibi olduğu S Sport’tan yayınlanırken bu sefer değişiklik yaşandı.

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Mücadelenin, Show TV’den şifresiz olarak yayınlanacağı açıklandı.

İLK MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

İsviçre’de oynanan ilk maçta taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Beşiktaş’ın golünü 45. dakikada Milot Rashica kaydederken ev sahibinin cevabı 83. dakikada Bryan Okoh’tan gelmişti.

KADER MAÇI

Siyah-beyazlılar karşılaşmadan galip gelmesi halinde adını UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde grup aşamasına yazdıracak. Kaybetmesi halinde ise Avrupa macerası son bulacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

