Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu: Sergen Yalçın'dan sürpriz karar
Yayınlanma:
Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Sergen Yalçın ilk maçında kararını verdi.
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 21.30'da başlayacak.
KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK
TFF'nin kararıyla karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Maçın VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak.
SERGEN YALÇIN'IN İLK MAÇI
UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne karşısında alınan kötü sonucun ardından Ole Solskjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın başında Sergen Yalçın olacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler şu şekilde:
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Hwang, Ogundu, İbrahim, Makouta, Ümit, Maestro, Yusuf, Hadergjonaj
Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Kartal, Rafa, Orkun, Muçi, Abraham.