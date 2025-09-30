Beşiktaş'ın hocasına Milli takım teklifi

Beşiktaş'ın hocasına Milli takım teklifi
Beşiktaş GAİN’in başantrenörü Dusan Alimpijevic, kulüp düzeyindeki başarılı performansının ardından Sırbistan Basketbol Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın 39 yaşındaki deneyimli koçu Alimpijevic ülkesi Sırbistan'ın milli takımında başantrenörlük için en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor.

Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda iki sayılık mağlubiyetle başlayan Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise Türk Telekom galibiyetiyle moral buldu. Alimpijevic’in takımı kısa sürede toparlaması, hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti.

SIRBİSTAN YOLCUSU

Sportissimo’nun haberine göre, EuroBasket 2025’te beklentilerin altında kalan ve erken elenmesi nedeniyle eleştirilen Svetislav Pesic’in yerine Alimpijevic düşünülüyor. Sırbistan Basketbol Federasyonu’nun bugün Alimpijevic ile resmi bir görüşme gerçekleştireceği ve ardından açıklama yapılacağı bildirildi.

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Alimpijevic, geçtiğimiz günlerde beIN Sports’a verdiği röportajda milli takım iddialarına şu sözlerle yanıt vermişti:

Adımın Sırbistan ile anılması büyük bir onur.
Milli takımda yedek kulübesinde olmak herhangi bir koç için en üst düzeydir.
Bunu EuroBasket’ten önce de söylemiştim şimdi de söyleyeceğim. Şu anda bu işi Pesic’ten daha iyi yapabilecek kimse yok.

Alimpijevic Sırbistan Milli takımı ile anılıyor

Sırbistan Basketbol Federasyonu’nun vereceği karar, hem Alimpijevic’in kariyeri hem de Beşiktaş GAİN’in sezon planlaması açısından kritik önem taşıyor. Eğer teklif resmiyet kazanırsa, Siyah - Beyazlı ekip yeni bir teknik yapılanmaya gitmek zorunda kalacak.

