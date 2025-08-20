Beşiktaş'ın golcüsüydü: 2. başkan oldu
Tümosan Konyaspor’un tecrübeli golcüsü Umut Nayir, futbolculuk kariyerini sürdürürken yöneticilik dünyasına da adım attı.
Beşiktaş'ın eski yıldızı 31 yaşındaki forvet, İstanbul Üsküdar temsilcisi Kuzguncuk 1979 FK’nin yönetim kadrosuna ikinci başkan olarak katıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
"YENİ HALLERE DOĞRU"
Nayir, paylaşımında şu anlamlı ifadeleri kullandı:
Sen yürümeye başlayınca yol kendiliğinden görünür.
Yeni hallere doğru heyecanlı bir başlangıç.
Kuzguncuk 1979 FK, 2025-26 sezonunda İstanbul 1. Amatör Lig’de mücadele edecek.
Umut Nayir’in İstanbul kulübündeki yöneticilik rolünün genç futbolculara ilham vermesi bekleniyor.
UMUT NAYİR KİMDİR?
Umut Nayir futbola 16 yaşında İstanbul’un amatör kulüplerinden Albayrakspor’da başladı. Ardından profesyonel kariyerine MKE Ankaragücü ile adım attı. Kariyerinde birçok kulüpte forma giydi.
Umut Nayir, Türkiye A Milli Takımı’nda da forma giydi. 2023 yılında Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde görev aldı ve ilk milli golünü bu dönemde kaydetti.