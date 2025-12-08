Beşiktaş'ı yıkan sakatlık: Devam edemedi
Yayınlanma:
Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş'ta Cengiz Ünder sakatlandı.
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, beye uğradığını şaşırdı.
CENGİZ ÜNDER SAKATLANDI
Beşiktaş’ta son haftaların formda ismi Cengiz Ünder, sakatlandı. Milli futbolcunun yerine oyuna Milot Rashica dahil oldu.
BERABERLİK VAR
Karşılaşmada tarafların 1-1’lik beraberliği bulunuyor. Maçın 7. dakikasında konuk ekip, Mohamed Bayo’nun golüyle öne geçti. Beşiktaş’ın cevabı 35. dakikada El Bilal Toure ile geldi.
İLK 11’LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal
Gaziantep FK: Zafer, Tayyip Talha, Abena, Arda, Ogün, Perez, Kevin, Kozlowski, Camara, Maxim, Bayo.