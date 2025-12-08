Beşiktaş'ı yıkan sakatlık: Devam edemedi

Beşiktaş'ı yıkan sakatlık: Devam edemedi
Yayınlanma:
Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş'ta Cengiz Ünder sakatlandı.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, beye uğradığını şaşırdı.

CENGİZ ÜNDER SAKATLANDI

Beşiktaş’ta son haftaların formda ismi Cengiz Ünder, sakatlandı. Milli futbolcunun yerine oyuna Milot Rashica dahil oldu.

Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın savunmaları ortaya çıktı: İddialar belli olduMert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın savunmaları ortaya çıktı: İddialar belli oldu

BERABERLİK VAR

Karşılaşmada tarafların 1-1’lik beraberliği bulunuyor. Maçın 7. dakikasında konuk ekip, Mohamed Bayo’nun golüyle öne geçti. Beşiktaş’ın cevabı 35. dakikada El Bilal Toure ile geldi.

2024/11/08/hbbjk.jpg

İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal

Gaziantep FK: Zafer, Tayyip Talha, Abena, Arda, Ogün, Perez, Kevin, Kozlowski, Camara, Maxim, Bayo.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Spor
Beşiktaş'taki asıl meseleyi açıkladı: Bu sorunu istifalar çözemez
Beşiktaş'taki asıl meseleyi açıkladı: Bu sorunu istifalar çözemez
Beşiktaş sahasında Gaziantep'e takıldı: Art arda gelen sakatlıklar can sıktı
Beşiktaş sahasında Gaziantep'e takıldı: Art arda gelen sakatlıklar can sıktı
Hakem kararı Beşiktaş'ı çıldırttı: Anında paylaşım geldi
Hakem kararı Beşiktaş'ı çıldırttı: Anında paylaşım geldi