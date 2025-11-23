Beşiktaş'ı çıldırtan olay: VAR'a rağmen penaltıyı vermedi
Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede ilk yarı sona ererken Atilla Karaoğlan’dan flaş bir karar geldi.
Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında penaltı noktasına gelen Samsunspor defansının müdahalesiyle uzaklaştırıldı.
POZİSYONU İZLEMEYE GELDİ
Pozisyonda Tammy Abraham yerde kalırken siyah-beyazlılar, penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR’ın müdahalesi sonrası pozisyonu izlemeye geldi.
DEVAM KARARI VERDİ
Pozisyonu izleyen Atilla Karaoğlan, devam kararı verdi. Karaoğlan, el hareketleriyle pozisyonu faul nedeniyle değil elle oynama nedeniyle incelediğini aktardı. Karaoğlan, topun sekerek geldiğini belirterek penaltı vermediğini işaret etti.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Uçan, Cerny, Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Tammy Abraham
Samsunspor: Okan, Borevkovic, Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Eyüp, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye