Beşiktaş yolladı: Acun Ilıcalı havada kaptı

Yayınlanma:
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta ayrılık gerçekleşti.

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic ile yolların ayrıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

ACUN ILICALI HAVADA KAPTI

Bosnalı orta saha oyuncusu, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City’e transfer oldu.

AMIR HADZIAHMETOVIC PERFORMANSI

Amir Hadziahmetovic, 2022-2023 sezonu devre arasında Konyaspor’dan 3 milyon 200 bin euro karşılığında Beşiktaş’a transfer oldu.

Beşiktaş formasıyla 57 maça çıkan Amir, 1 gol atarken 8 de asist yaptı.

28 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ilk yarısında kiralık olarak Çaykur Rizespor’a transfer olmuş, daha sonra Beşiktaş oyuncuyu geri çağırmıştı.

Hull City, Championship'te 4 maça çıktı ve bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenildi aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
