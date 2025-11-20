Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı

Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı
Yayınlanma:
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Gülbin Hız'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, savunma oyuncusu Gülbin Hız'ı transfer ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kadın futbol takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Gülbin Hız'ı kadrosuna kattı. Gülbin Hız'a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz."

whatsapp-image-2025-11-20-at-16-04-49.jpeg

Gülbin Hız, son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET formasını giymişti.

LİGDE 13 PUANLA 7. SIRADA BULUNUYOR

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde bu sezon 9 maç oynadı. Siyah beyazlı takım bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

Beşiktaş çalıştı peki Rafa Silva ne yaptı!Beşiktaş çalıştı peki Rafa Silva ne yaptı!

25 gol atıp 10 gol yiyen Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 13 puanla 7. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Spor
İstifası sonrası iddiaların ardı arkası kesilmemişti: TFF'ye kendini ihbar etti
İstifası sonrası iddiaların ardı arkası kesilmemişti: TFF'ye kendini ihbar etti
TFF açıkladı: FIFA'dan ceza geldi
TFF açıkladı: FIFA'dan ceza geldi
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler