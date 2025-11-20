Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, savunma oyuncusu Gülbin Hız'ı transfer ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kadın futbol takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Gülbin Hız'ı kadrosuna kattı. Gülbin Hız'a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz."

Gülbin Hız, son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET formasını giymişti.

LİGDE 13 PUANLA 7. SIRADA BULUNUYOR

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde bu sezon 9 maç oynadı. Siyah beyazlı takım bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

Beşiktaş çalıştı peki Rafa Silva ne yaptı!

25 gol atıp 10 gol yiyen Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 13 puanla 7. sırada yer alıyor.