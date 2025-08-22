Beşiktaş Wout Faes için harekete geçti

Beşiktaş Wout Faes için harekete geçti
Yayınlanma:
Beşiktaş, Leicester City’de forma giyen Wout Faes için girişimde bulundu.

Savunmada zaaf yaşayan Beşiktaş, stoper bölgesini güçlendirmek için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ’IN GÜNDEMİNDE WOUT FAES VAR

Fabrizio Romano’nun haberine göre; Beşiktaş, Leicester City forması giyen Wout Faes için girişimde bulundu.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Wout Faes’in güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

faes.jpeg

FAES’İN PERFORMANSI

Geçen sezon Leicester City ile Premier Lig’de küme düşen Wout Faes, çıktığı 37 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

WOUT FAES KİMDİR?

3 Nisan 1998 tarihinde Belçika’nın Mol kentinde dünyaya gelen Faes, futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı.

Genç yaşlarda gösterdiği yetenekle dikkat çeken stoper, daha sonra Oostende ve Reims formalarıyla istikrarlı bir çıkış yakaladı.

2022 yılında Leicester City’ye transfer olan Faes, özellikle sert müdahaleleri, hava toplarındaki hakimiyeti ve liderlik özellikleriyle öne çıktı.

Belçika Milli Takımı’nda da görev alan deneyimli savunmacı, kariyerinde kulüp ve milli takım seviyesinde önemli karşılaşmalara çıkarken, istikrarlı performansıyla futbolseverlerin beğenisini kazandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Spor
Benfica'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Benfica'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını açıkladı
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını açıkladı
Fenerbahçe maçı öncesi transferi açıkladılar
Fenerbahçe maçı öncesi transferi açıkladılar