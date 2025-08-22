Beşiktaş Wout Faes için harekete geçti

Savunmada zaaf yaşayan Beşiktaş, stoper bölgesini güçlendirmek için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ’IN GÜNDEMİNDE WOUT FAES VAR

Fabrizio Romano’nun haberine göre; Beşiktaş, Leicester City forması giyen Wout Faes için girişimde bulundu.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Wout Faes’in güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

FAES’İN PERFORMANSI

Geçen sezon Leicester City ile Premier Lig’de küme düşen Wout Faes, çıktığı 37 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

WOUT FAES KİMDİR?

3 Nisan 1998 tarihinde Belçika’nın Mol kentinde dünyaya gelen Faes, futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı.

Genç yaşlarda gösterdiği yetenekle dikkat çeken stoper, daha sonra Oostende ve Reims formalarıyla istikrarlı bir çıkış yakaladı.

2022 yılında Leicester City’ye transfer olan Faes, özellikle sert müdahaleleri, hava toplarındaki hakimiyeti ve liderlik özellikleriyle öne çıktı.

Belçika Milli Takımı’nda da görev alan deneyimli savunmacı, kariyerinde kulüp ve milli takım seviyesinde önemli karşılaşmalara çıkarken, istikrarlı performansıyla futbolseverlerin beğenisini kazandı.