Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadı: Samsunspor 1 puanı kurtardı
Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşmanın 57. dakikasında Beşiktaş, Cengiz Ünder’in penaltıdan attığı golle öne geçti. Samsunspor’un cevabı ise 66. dakikada Cherif Ndiaye’den geldi.
ATİLLA KARAOĞLAN PENALTI VERMEDİ
36. dakikada gelişen Beşiktaş atağının ardından hakem Atilla Karaoğlan, VAR’ın çağırması sonrası pozisyonu izlemeye gitti. Devam kararı veren Atilla Karaoğlan, Samsunsporlu futbolcunun eline çarpan topun sekerek geldiğini belirtti.
"YÖNETİM İSTİFA" TEZAHÜRATLARI
Oynanan oyundan ve skordan memnun olmayan tribündeki Beşiktaşlı taraftarlar, yönetimi istifaya çağırdı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte 24 puana ulaşan Samsunspor, 4. sırada yer aldı. 21 puandaki Beşiktaş ise 7. sırada kaldı.
DETAYLAR
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Cerny, Toure, Abraham
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Eyüp Aydın, Musaba, Ndiaye