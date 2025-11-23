Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadı: Samsunspor 1 puanı kurtardı

Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadı: Samsunspor 1 puanı kurtardı
Yayınlanma:
Beşiktaş sahasında Samsunspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Beşiktaş, Cengiz Ünder’in penaltıdan attığı golle öne geçti. Samsunspor’un cevabı ise 66. dakikada Cherif Ndiaye’den geldi.

ndvdfdf.jpg

ATİLLA KARAOĞLAN PENALTI VERMEDİ

36. dakikada gelişen Beşiktaş atağının ardından hakem Atilla Karaoğlan, VAR’ın çağırması sonrası pozisyonu izlemeye gitti. Devam kararı veren Atilla Karaoğlan, Samsunsporlu futbolcunun eline çarpan topun sekerek geldiğini belirtti.

2024/11/08/hbbjk.jpg

"YÖNETİM İSTİFA" TEZAHÜRATLARI

Oynanan oyundan ve skordan memnun olmayan tribündeki Beşiktaşlı taraftarlar, yönetimi istifaya çağırdı.

Beşiktaş'ı çıldırtan olay: VAR'a rağmen penaltıyı vermediBeşiktaş'ı çıldırtan olay: VAR'a rağmen penaltıyı vermedi

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 24 puana ulaşan Samsunspor, 4. sırada yer aldı. 21 puandaki Beşiktaş ise 7. sırada kaldı.

DETAYLAR

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Cerny, Toure, Abraham

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Eyüp Aydın, Musaba, Ndiaye

İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Spor
Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu'ndan olay Galatasaray açıklaması
Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu'ndan olay Galatasaray açıklaması
Fenerbahçe maçı sonrası sert tepki
Fenerbahçe maçı sonrası sert tepki
Tedesco devre arası soyunma odasında konuşulanları açıkladı
Tedesco devre arası soyunma odasında konuşulanları açıkladı