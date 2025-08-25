Beşiktaş transferi resmen açıkladı: KAP'a bildirdi

Beşiktaş transferi resmen açıkladı: KAP'a bildirdi
Yayınlanma:
Beşiktaş, Atalanta'dan El Bilal Touré'yi kiraladığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş bir transferi daha açıkladı. Siyah-beyazlılar, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile El Bilal Touré'yi duyurdu.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır.”

El Bilal Touré

17 MAÇTA 3 GOL 1 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezonu Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki santrafor, 17 maçta 3 gol 1 asist kaydetti.

SIRADAKİ RAKİP LAUSANNE

Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi Play-off turu rövanş maçında Lausanne ile karşılaşacak. 28 Ağustos'ta oynanacak mücadelede Malili futbolcu forma giyemeyecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

