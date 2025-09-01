Beşiktaş transferi resmen açıkladı: Gece yarısı İstanbul'da olacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan Vaclav Cerny transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlılar, oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirmek için İstanbul’a davet etti.

BU GECE GELİYOR! BEŞİKTAŞ AÇIKLADI

Beşiktaş, Cerny’nin bu gece İstanbul’a geleceğini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel Futbolcu Vaclav Cerny, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir.

Vaclav Cerny’i taşıyan uçak bu akşam saat 23.05’te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır'' ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'IN YAPTIĞI TRANSFERLER

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde şu ana kadar yaptığı transferler şu şekilde:

- Tiago Djalo

- Wilfried Ndidi

- El Bilal Toure

- Rıdvan Yılmaz

- Orkun Kökçü

- Tammy Abraham

- David Jurasek

- Taylan Bulut