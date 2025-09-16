Beşiktaş sonunda TFF'ye başvurdu

Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, Başakşehir’e karşı oynanan maçta kırmızı kart gören Orkun Kökçü için TFF’ye gidildiğini açıkladı.

“SAVUNMA DİLEKÇEMİZ DİKKATE SUNULMUŞTUR”

Beşiktaş’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Rams Başakşehir'le oynadığı maçta direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilen ve 16 Eylül 2025 tarihinde "kural dışı hareket" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen futbolcumuz Orkun Kökçü için hazırladığımız savunma dilekçemiz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun dikkatine sunulmuştur” ifadelerine yer verildi.

TFF'nin sitesinde yer alan sevk açıklamasında şu sözler sarf edildi: