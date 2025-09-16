Abdülkerim Durmaz Frankfurt Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

Abdülkerim Durmaz Frankfurt Galatasaray maçının sonucunu açıkladı
Yayınlanma:
Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçına dair konuşan Abdülkerim Durmaz, berabere biteceğini dile getirdi.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Eintracht Frankfurt karşısında çıkacak. 18 Eylül Perşembe günü Deutsche Bank Park'ta oynanacak olan mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

MARCO GUIDA DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek. Yardımcılıklarını ise yine aynı ülkeden Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak.

glsbfgbsd.jpg
Galatasaray ilk maçına çıkıyor

"2-2 BERABERE BİTER"

Kritik mücadele öncesi Derin Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz bir de skor tahmininde bulundu. Evde maçı düşündüğü sırada skorun gözünde canlandığını belirten Durmaz, 2-2 berabere biteceğini ifade etti.

FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR

Eintracht Frankfurt maçı öncesi çalışmalarına devam eden Galatasaray'a Victor Osimhen'den iyi haber geldi. Maç gününe kadar dinlendirilmesi beklenen oyuncunun, sahaya çıkabileceğini kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Hacıosmanoğlu’na ihraç çağrısı: Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası büyük tepki
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Spor
Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin VAR kayıtları açıklandı
Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin VAR kayıtları açıklandı
Sadettin Saran'dan Hakan Bilal Kutlualp açıklaması: Adaylıktan çekilmişti
Sadettin Saran'dan Hakan Bilal Kutlualp açıklaması: Adaylıktan çekilmişti