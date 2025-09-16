Abdülkerim Durmaz Frankfurt Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Eintracht Frankfurt karşısında çıkacak. 18 Eylül Perşembe günü Deutsche Bank Park'ta oynanacak olan mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

MARCO GUIDA DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek. Yardımcılıklarını ise yine aynı ülkeden Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak.

Galatasaray ilk maçına çıkıyor

"2-2 BERABERE BİTER"

Kritik mücadele öncesi Derin Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz bir de skor tahmininde bulundu. Evde maçı düşündüğü sırada skorun gözünde canlandığını belirten Durmaz, 2-2 berabere biteceğini ifade etti.

FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR

Eintracht Frankfurt maçı öncesi çalışmalarına devam eden Galatasaray'a Victor Osimhen'den iyi haber geldi. Maç gününe kadar dinlendirilmesi beklenen oyuncunun, sahaya çıkabileceğini kaydedildi.