Beşiktaş Solskjaer'in görevine son verdi

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne'a elenmesi sonrası flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdığını açıkladı.

''SERDAL ADALI SOLSKJAER'E TEŞEKKÜR ETTİ''

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir.



Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız'' ifadeleri yer aldı.

''SORUMLU BENİM'' DEMİŞTİ

Norveçli teknik adam maç sonu yaptığı açıklamada, "Sorumlu benim. Suçu üstleniyorum. Shakhtar Donetsk eşleşmesinde iki maçta da turu geçmeyi hak etmedik. Bazı şanslar bulmaya çalıştık ama olmadı. Yeterince fırsat bulamadık. Sorumlu benim. Teknik direktörler her zaman kadroyu ve taktiği seçenlerdir.

Beşiktaş, doğru olanın ne olduğunu düşünüyorsa istediği inisiyatifte bulunabilir. Beşiktaş'ı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Hayatım boyunca pes etmedim. Zorluklarda daha çok savaşırım. Oyuncularımın da bugün savaşmaya hazır olduğunu gördüm. Şu anda yapmamız gereken pazar günü alacağımız sonuçla bu durumu değiştirmek. Kazanamayınca eleştirilmek futbolun doğasında var." demişti.