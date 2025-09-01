Beşiktaş Sinan Engin'i çileden çıkardı

Süper Lig’de Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile çıktığı ilk maçta deplasmanda Alanyaspor’a 2-0 mağlup oldu.

Alanyaspor’a galibiyeti getiren golleri 45+5’te penaltıdan İbrahim Kaya ve 76. dakikada Güven Yalçın attı.

ALANYASPOR VE BEŞİKTAŞ İLKİ YAŞADI

Bu sonuçla Alanyaspor ilk galibiyetini alırken, Beşiktaş da bu sezon ilk yenilgisini yaşadı.

SİNAN ENGİN’DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Sinan Engin, Beşiktaş ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Beşiktaşlıları destek olmaya çağıran Engin, ''Sevgili Beşiktaşlılar, eskiden kasımda havlu atıyordu. Şimdi ağustosta havlu atıyor. Hala troller yazıyor. O gelse öyle olurdu, bu gelse böyle olurdu. Beşiktaş elden gidiyor Beşiktaş! Ağustos’ta köy takımına avlu atıyorsunuz. Hala Sergen’e sallayan, eleştiren var. Onun için destek olun, köstek olmayın'' ifadelerini kullandı.