Beşiktaş Sinan Engin'i çileden çıkardı

Beşiktaş Sinan Engin'i çileden çıkardı
Yayınlanma:
Sinan Engin, Beşiktaş'ın Alanyaspor'a 2-0 yenildiği maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig’de Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile çıktığı ilk maçta deplasmanda Alanyaspor’a 2-0 mağlup oldu.

Alanyaspor’a galibiyeti getiren golleri 45+5’te penaltıdan İbrahim Kaya ve 76. dakikada Güven Yalçın attı.

ALANYASPOR VE BEŞİKTAŞ İLKİ YAŞADI

Bu sonuçla Alanyaspor ilk galibiyetini alırken, Beşiktaş da bu sezon ilk yenilgisini yaşadı.

SİNAN ENGİN’DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Sinan Engin, Beşiktaş ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Beşiktaşlıları destek olmaya çağıran Engin, ''Sevgili Beşiktaşlılar, eskiden kasımda havlu atıyordu. Şimdi ağustosta havlu atıyor. Hala troller yazıyor. O gelse öyle olurdu, bu gelse böyle olurdu. Beşiktaş elden gidiyor Beşiktaş! Ağustos’ta köy takımına avlu atıyorsunuz. Hala Sergen’e sallayan, eleştiren var. Onun için destek olun, köstek olmayın'' ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Spor
Tanju Çolak Reis'in hamlelerini açıkladı
Tanju Çolak Reis'in hamlelerini açıkladı
Nihat Özdemir perişan etti: UEFA'ya başvurdular
Nihat Özdemir perişan etti: UEFA'ya başvurdular