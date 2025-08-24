Beşiktaş şampiyonluğu ucu ucuna kaçırdı

Beşiktaş'ı 37-36 mağlup eden Nilüfer Belediyespor, Hentbol Süper Kupa şampiyonu oldu.

Hentbol Erkekler Süper Kupa'da Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi.

Başkentteki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda oynanan final maçının ilk yarısını Nilüfer Belediyespor, 18-17 önde tamamlandı.

SADECE 1 GOL FARKLA

Normal süresi 33-33 biten mücadelenin galibini, 7 metre atışları belirledi. Rakibine 4-3 üstünlük kuran Nilüfer Belediyespor, karşılaşmadan 37-36 üstün ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

DETAYLAR

Hakemler: İbrahim Özdeniz, Kürşat Erdoğan

Beşiktaş: Matej Asanin, Enis Harun Hacıoğlu 9, Ali Emre Babacan 4, Alperen Arabacı 4, Halil İbrahim Öztürk, Enis Yatkın, Eduardo Martinez 1, Baran Nalbatoğlu, Eyüp Arda Yıldız 7, Francisco Javier, Joan Amigo 6, Şevket Yağmuroğlu 1, Alper Aydın, Koray Ayar 1, Danyel Kaya 3, Cedric Sorhaindo

Nilüfer Belediyespor: Vladan Durdevic 1, Onur Ersin 6, Genco İlanç 1, Durmuş Mutlu 1, Ramazan Mutlu 2, Tolga Özbahar 4, Reza 7, Gürkan Soğukpınar, Dean Sesic 4, Eren Soycan 1, Mehmet Emre, Mertcan Kenaryol 3, Ömür Pehlivan, Mehmet Furkan Polater, Gökay Bilim 7, Hüseyin Bereket, Mehmet Emre

İki dakika cezası alanlar: Danyel Kaya (Beşiktaş), Genco İlanç, Reza, Dean Sesic, Eren Soycan, Mertcan Kenaryol (Nilüfer Belediyespor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

