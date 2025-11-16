Beşiktaş sakatlığı resmen açıkladı

Ümit Milli Takım'da sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun son durumu belli oldu.

Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milli takımımızın Ukrayna ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır.



Yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır.



Futbolcumuzun tedavi süreci sağlık ekibimizce sürdürülmektedir."

MUSTAFA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş ile 5 maçta forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, gol veya asist katkısı sağlayamadı.