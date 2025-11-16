Beşiktaş sakatlığı resmen açıkladı

Beşiktaş sakatlığı resmen açıkladı
Yayınlanma:
Beşiktaş, Ümit Milli Takımı'nda sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun son durumuna dair açıklama yaptı.

Ümit Milli Takım'da sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun son durumu belli oldu.

İspanya Türkiye maçının hakemi belli olduİspanya Türkiye maçının hakemi belli oldu

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

2024/11/08/hbbjk.jpg

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milli takımımızın Ukrayna ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır.

Yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır.

Futbolcumuzun tedavi süreci sağlık ekibimizce sürdürülmektedir."

MUSTAFA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş ile 5 maçta forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Spor
İspanya Türkiye maçının hakemi belli oldu
İspanya Türkiye maçının hakemi belli oldu
Milan Skriniar'ın sırrını açıkladı
Milan Skriniar'ın sırrını açıkladı
''Arda Güler'in performansını beğenmedim''
''Arda Güler'in performansını beğenmedim''