Beşiktaş sahasında mağlup oldu

Beşiktaş sahasında mağlup oldu
Yayınlanma:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş BOA, sahasında Emlak Konut'a yenildi.

Emlak Konut, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş BOA'yı 99-70 yendi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarının VAR hakemi açıklandıBeşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarının VAR hakemi açıklandı

MAÇTAN NOTLAR

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Fatih Güler, Ahmet Murat Arıkanlı, Buğra Çağatay Savaş

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 7, Milic 11, Meltem Yıldızhan 3, Fasaula 24, Toure 6, Okonkwo 2, Almira Yiğit, Yağmur Özdal 3, Gülşah Duman Bıçakçı 2, Gizem Sezer 2, İlayda Güner 5, Whitcomb 5

2024/11/08/hbbjk.jpg

Emlak Konut: Ferda Yıldız 9, Thomas 24, Ceren Akpınar 14, Macaulay 10, Ndour 11, Delaere 10, Zeynep Çelik, Melek Uzunoğlu 13, Holesinska 7, Gizem Başaran Turan 1

1. Periyot: 8-24

Devre: 32-49

3. Periyot: 58-80

Beş faulle çıkan: 39.62 Milic (Beşiktaş BOA)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Spor
Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu'ndan olay Galatasaray açıklaması
Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu'ndan olay Galatasaray açıklaması
Fenerbahçe maçı sonrası sert tepki
Fenerbahçe maçı sonrası sert tepki
Tedesco devre arası soyunma odasında konuşulanları açıkladı
Tedesco devre arası soyunma odasında konuşulanları açıkladı