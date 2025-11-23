Beşiktaş sahasında mağlup oldu
Yayınlanma:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş BOA, sahasında Emlak Konut'a yenildi.
Emlak Konut, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş BOA'yı 99-70 yendi.
MAÇTAN NOTLAR
Salon: Beşiktaş GAİN
Hakemler: Fatih Güler, Ahmet Murat Arıkanlı, Buğra Çağatay Savaş
Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 7, Milic 11, Meltem Yıldızhan 3, Fasaula 24, Toure 6, Okonkwo 2, Almira Yiğit, Yağmur Özdal 3, Gülşah Duman Bıçakçı 2, Gizem Sezer 2, İlayda Güner 5, Whitcomb 5
Emlak Konut: Ferda Yıldız 9, Thomas 24, Ceren Akpınar 14, Macaulay 10, Ndour 11, Delaere 10, Zeynep Çelik, Melek Uzunoğlu 13, Holesinska 7, Gizem Başaran Turan 1
1. Periyot: 8-24
Devre: 32-49
3. Periyot: 58-80
Beş faulle çıkan: 39.62 Milic (Beşiktaş BOA)