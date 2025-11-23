Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarının VAR hakemi açıklandı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarının VAR hakemi açıklandı
Yayınlanma:
Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş-Samsunspor ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının VAR hakemleri belli oldu.

Süper Lig'in 13. haftasında bugün 4 maç oynanacak.

Göztepe, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Beşiktaş, Samsunspor'u ağırlayacak.

Alanyaspor ve Kasımpaşa kozlarını paylaşacak ve günün son maçında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.

Galatasaray Singo'nun MR sonucunu açıkladıGalatasaray Singo'nun MR sonucunu açıkladı

TFF VAR HAKEMLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu, günün maçlarının VAR hakemlerini duyurdu.

İşte günün maçlarının VAR hakemleri:

14.30 Göztepe - Kocaelispor: Hakem: Ali Yılmaz VAR: Ümit Öztürk / AVAR: Samet Çiçek

17.00 Beşiktaş - Samsunspor: Hakem: Atilla Karaoğlan VAR: Erkan Engin / AVAR: Deniz Caner Özaral

17.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Hakem: Yiğit Arslan VAR: Yasin Kol / AVAR: Mustafa Savranlar

20.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Hakem: Çağdaş Altay VAR: Özgür Yankaya / AVAR: Anıl Usta

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

