Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarının VAR hakemi açıklandı
Süper Lig'in 13. haftasında bugün 4 maç oynanacak.
Göztepe, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Beşiktaş, Samsunspor'u ağırlayacak.
Alanyaspor ve Kasımpaşa kozlarını paylaşacak ve günün son maçında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.
TFF VAR HAKEMLERİNİ AÇIKLADI
Türkiye Futbol Federasyonu, günün maçlarının VAR hakemlerini duyurdu.
İşte günün maçlarının VAR hakemleri:
14.30 Göztepe - Kocaelispor: Hakem: Ali Yılmaz VAR: Ümit Öztürk / AVAR: Samet Çiçek
17.00 Beşiktaş - Samsunspor: Hakem: Atilla Karaoğlan VAR: Erkan Engin / AVAR: Deniz Caner Özaral
17.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Hakem: Yiğit Arslan VAR: Yasin Kol / AVAR: Mustafa Savranlar
20.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Hakem: Çağdaş Altay VAR: Özgür Yankaya / AVAR: Anıl Usta