Beşiktaş rövanşı öncesi heyecan yaratan açıklama

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan Lausanne Sport’un teknik direktörü Peter Zeidler, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada rövanş için umutlu olduklarını dile getirdi.

La Tuiliere Stadı’nda oynanan mücadele sonrası basın toplantısında konuşan Zeidler, Beşiktaş’ın güçlü kadrosuna dikkat çekerek şunları söyledi:

İlk yarıda gol yemeseydik daha iyi olurdu.

Beşiktaş hataları affetmeyen bir takım.

Genç oyuncularımız için önemli bir deneyimdi.

Böyle takımlara karşı oynamaktan mutluyuz.

Lausanne, maçta özellikle ilk yarıda etkili pozisyonlar yakalasa da Rashica’nın 45. dakikadaki golüne engel olamadı. İsviçre ekibi, 83. dakikada Bryan Okoh’un golüyle eşitliği sağladı.

DOĞAL ÇİM AÇIKLAMASI

Zeidler, İstanbul’daki rövanşın doğal çimde oynanacak olmasına da değinerek büyük bir heyecanla mücadeleyi beklediklerini söyledi. Deneyimli teknik adam, “6-7 senedir sentetik zeminde oynuyoruz. Tabii ki futbol çimin üzerinde oynanır” diyerek bu değişikliğin oyuncular için farklı bir deneyim olacağını ifade etti. Bu açıklama Lausanne Sport cephesinde de heyecan yarattı.

Peter Zeidler İstanbul'daki maç için iddialı konuştu

RÖVANŞ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Lausanne, Lugano maçının ertelenmesiyle birlikte İstanbul’daki rövanşa tam kadro ve odaklanmış şekilde hazırlanacak. Zeidler, "Bir hafta hazırlığımız var. Şansımız var, umutluyuz" diyerek turu geçme hedeflerini yineledi.