Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'ı açıkladı

Yayınlanma:
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini resmen duyurdu.

Beşiktaş, Rangers'tan transfer ettiği Rıdvan Yılmaz ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Beşiktaş'ın yeni transferi Rıdvan Yılmaz ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı

Yuvana Hoş Geldin Rıdvan Yılmaz

Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz’la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz’a yuvana hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.

RIDVAN YILMAZ'IN RANGERS KARİYERİ

İskoçya temsilcisi Rangers’a 25 Temmuz 2022’de Beşiktaş’tan transfer olan Rıdvan Yılmaz, Glasgow’daki üç sezonda 77 resmi maça çıktı; 2 gol ve 6 asistle skora katkı verdi.

Sol bek, 2023 Aralık’ında kazanılan Lig Kupası’nda (Viaplay/Scottish League Cup) şampiyon kadroda yer aldı.

İlk sezonunda ağustos ayında Union Saint-Gilloise deplasmanında (ŞL ön elemesi) kulüp adına ilk maçına çıkan Yılmaz, Ekim 2022’de yaşadığı ciddi hamstring sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kaldı ve 2023 Mart’ında geri döndü.

2023-24’te form grafiğini yükselterek ligde düzenli süre alan milli futbolcu, 2024-25 başında teknik planlamadaki değişim ve kadro rekabeti nedeniyle bir süre maç kadrolarının dışında kaldı.

Bu süreçte sırtındaki 3 numara yeni transfer Max Aarons’a devredildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

