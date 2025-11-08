Beşiktaş rahat kazandı: Antalya'da 3 puanı aldı

Beşiktaş rahat kazandı: Antalya'da 3 puanı aldı
Yayınlanma:
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.

3 PUAN 3 GOLLE GELDİ

Siyah-beyazlılar, mücadeleyi 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Abraham, 27. dakikada Djalo ve 81. dakikada Jota Silva kaydetti.

2024/11/08/hbbjk.jpg

Antalyaspor'un tek golü 52. dakikada Boli ile geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 20 yaparak 6. sıraya yükseldi.

Antalyaspor ise 13 puanla 12. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Beşiktaş golü buldu. ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Abraham'ın şutunda, meşin yuvarlak Antalyasporlu Dzhikiya çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 1-0

7. dakikada Cengiz Ünder'in sol kanattan ortasına hareketlenen Toure'nin kafa vuruşunda top üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Topu, Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

12. dakikada Abdulkadir Ömür'ün hatalı pası sonucu topla buluşarak hızlı çıkan Cengiz Ünder, topu ceza sahasına yönlenen Cerny'e bıraktı. Penaltı noktasına yakın bir yerde topla buluşan Cerny'nin sert vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

27. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Cengiz Ünder'in sol kanattan köşe vuruşundan yaptığı ortaya hareketlenen Djalo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-0

Kaynak:Haber Merkezi / AA

