Beşiktaş rahat galibiyet aldı

Yayınlanma:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk hafta maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda BOTAŞ'ı 65-83 yendi.

MAÇTAN NOTLAR

Salon: Ankara

Hakemler: Mesut Öztürk, Metehan Alaçam, Sezer Bor

BOTAŞ: Davis 10, Bejedi 19, Ayşegül Günay Aladağ 16, Tuba Poyraz 13, Serfa 7, Rana Uçar, Selin Reachel Gül, Işılay Eğin, Mina Berber, İdil Yeniçulha

Beşiktaş BOA: Gülşah Duman Bıçakçı 8, Pelin Derya Bilgiç 10, Milic 13, Meltem Yıldızhan 2, Fasoula 29, Okonwo 15, Özge Özışık 4, İlayda Güner 2, Esra Güvenç

1. Periyot: 13-16

Devre: 35-30

3. Periyot: 48-55

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ GALATASARAY

Beşiktaş BOA, bir sonraki maçını Galatasaray Çağdaş Faktoring ile yapacak.

Mücadele, 12 Ekim Pazar günü oynanacak ve 16.00'da başlayacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

