Beşiktaş Lausanne maçının ilk 11'leri açıklandı
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında Lausanne'yi ağırlayacak.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
İsviçre'de oynanan ilk maç, 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.
Temsilcimiz Beşiktaş'ın Lausanne maçı ilk 11'i belli oldu:
BEŞİKTAŞ - LAUSANNE: İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Taylan Bulut, Orkun Kökçü, Wilfried Ndidi, Rafa Silva, Joao Mario, Tammy Abraham
Lasusanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekweiry, Oyedeji, Diakite
MAÇIN KANALI BELLİ OLDU
Beşiktaş - Lausanne maçı, Show TV'den naklen yayınlanacak.
Siyah-beyazlıların yedekleri ise şu şekilde:
Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Jurasek