Beşiktaş Lausanne maçının ilk 11'leri açıklandı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçında Lausanne ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında Lausanne'yi ağırlayacak.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

İsviçre'de oynanan ilk maç, 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Lausanne maçı ilk 11'i belli oldu:

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE: İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Taylan Bulut, Orkun Kökçü, Wilfried Ndidi, Rafa Silva, Joao Mario, Tammy Abraham

Lasusanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekweiry, Oyedeji, Diakite

MAÇIN KANALI BELLİ OLDU

Beşiktaş - Lausanne maçı, Show TV'den naklen yayınlanacak.

Siyah-beyazlıların yedekleri ise şu şekilde:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Jurasek

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

