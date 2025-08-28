Beşiktaş Lausanne maçı ilk 11 belli oldu: Maç şifresiz kanalda
Beşiktaş'ın Lausanne ile oynayacağı maçın muhtemel ilk 11'i belli oldu. Karşılaşma şifresiz kanaldan yayınlanacak.Sitemizi Haberler'de takip edin
UEFA Konferans Ligi play off turundaki temsilcimiz Beşiktaş, İsviçre'nin Lausanne takımı ile bu akşam karşı karşıya gelecek.
Rakibi ile ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah beyazlı takım Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı kazanıp turu geçmeye çalışacak.
Danimarka Futbol Federasyonu'ndan hakem Jakob Kehlet'in yöneteceği karşılaşma Show TV'den canlı olarak ekrana gelecek.
BEŞİKTAŞ - LAUSANNE İLK 11
Karşılaşmaşa takımların şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:
Beşiktaş: Ersin, Emirhan, Paulista, Uduokhai, Taylan Bulut, Ndidi, Orkun Kökçü, Jurasek, Joao Mario, Rafa Silva, Abraham.
Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekweiry, Diakite, Sene.