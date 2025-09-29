Beşiktaş Kocaelispor'u da devirdi: Derbi öncesi moral buldu
Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadeleden siyah-beyazlılar, 3-1’lik skorla galip ayrıldı.
BEŞİKTAŞ 10 DAKİKADA İŞİ BİTİRDİ
Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Rafa Silva, 10. dakikada Vaclac Cerny ve 90+3'te Jota Silva kaydetti. Kocaelispor’un tek golü ise 50. dakikada Tayfur Bingöl’den geldi.
TAMMY ABRAHAM SAKATLANDI
Siyah-beyazlılara, Tammy Abraham’dan ise kötü haber geldi. Sakatlanan futbolcu 55. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ MORALLER BOZULDU
Yıldız futbolcunun önümüzdeki hafta oynanacak olan Galatasaray derbisinde oynayıp oynayamayacağı yapılacak testlerin ardından belli olacak.
Beşiktaş'ı galibiyete rağmen uyardı: Derbi öncesi tehlikeyi açıkladı
PUAN DURUMU
Bu sonuç ile birlikte 12 puana yükselen Beşiktaş, 5. sıraya yerleşti. 2 puandaki Kocaelispor ise ligin son sırasına demir attı.