Beşiktaş Kocaelispor'u da devirdi: Derbi öncesi moral buldu

Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadeleden siyah-beyazlılar, 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ 10 DAKİKADA İŞİ BİTİRDİ

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Rafa Silva, 10. dakikada Vaclac Cerny ve 90+3'te Jota Silva kaydetti. Kocaelispor’un tek golü ise 50. dakikada Tayfur Bingöl’den geldi.

TAMMY ABRAHAM SAKATLANDI

Siyah-beyazlılara, Tammy Abraham’dan ise kötü haber geldi. Sakatlanan futbolcu 55. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ MORALLER BOZULDU

Yıldız futbolcunun önümüzdeki hafta oynanacak olan Galatasaray derbisinde oynayıp oynayamayacağı yapılacak testlerin ardından belli olacak.

PUAN DURUMU

Bu sonuç ile birlikte 12 puana yükselen Beşiktaş, 5. sıraya yerleşti. 2 puandaki Kocaelispor ise ligin son sırasına demir attı.