Beşiktaş kararını açıkladı: İddialar araştırılacak

Yayınlanma:
Beşiktaş Divan Kurulu, son toplantıda yaşananlar ve ortaya atılan iddialar ile ilgili araştırma komisyonu kurulacağını duyurdu.

Beşiktaş Divan Kurulu, Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’ndaki iddialar üzerine bir araştırma komisyonunun kurulacağını duyurdu.

"ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

Beşiktaş’tan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"02.11.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı sonrasında kamuoyunda çıkan tüm iddia ve ithamlar nedeni ile genel kurul üyelerimiz ve camiamızda hiçbir soru işareti kalmaması amacıyla şüpheye mahal vermeden şeffaf bir şekilde genel kurulun usul ve kararlarının geçerliliğinin incelenmesi için ayrıca Tüzüğümüz 40/d madde yetkisi kapsamında görülen lüzûm üzerine Divan Başkanlık Kurulumuz gerekli incelemeleri yapmak üzere araştırma komisyonu kurulmasına karar vermiştir.

2024/11/08/hbbjk.jpg

En kısa zamanda incelemeler yapılarak genel kurul üyelerimiz ve camiamızı bilgilendiriyor olacağız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

