Beşiktaş Karadağlı golcüyü resmen açıkladı
Beşiktaş, yeni transferi resmen açıkladı.
Siyah beyazlı kulüp, kadın futbol takımına 23 yaşındaki forvet oyuncusu Jelena Karlicic'i transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Kadın Futbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Karadağlı forvet Jelena Karlicic'i kadrosuna kattı. Jelena Karlicic'e 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz."
KARADAĞ MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI
5 Ekim 2002 doğumlu olan Karlicic, 2022'de futbola başladığı Breznica'dan Fransa'nın Bordeaux takımına transfer oldu.
Ağustos 2024'te Gaziantep ALG takımına gelen Karlicic, sezon öncesi de Fatih Vatanspor'a geçmişti.
Karlicic, Karadağ milli takımında forma giydi ve UEFA Kadınlar Euro 2021 elemelerinde takımda yer aldı .