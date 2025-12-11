Beşiktaş Karadağlı golcüyü resmen açıkladı

Beşiktaş Karadağlı golcüyü resmen açıkladı
Yayınlanma:
Beşiktaş, kadın futbol takımına Karadağlı golcü Jelena Karlicic'i transfer ettiğini duyurdu.

Beşiktaş, yeni transferi resmen açıkladı.

Siyah beyazlı kulüp, kadın futbol takımına 23 yaşındaki forvet oyuncusu Jelena Karlicic'i transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kadın Futbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Karadağlı forvet Jelena Karlicic'i kadrosuna kattı. Jelena Karlicic'e 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz."

whatsapp-image-2025-12-11-at-11-59-05.jpeg

KARADAĞ MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI

5 Ekim 2002 doğumlu olan Karlicic, 2022'de futbola başladığı Breznica'dan Fransa'nın Bordeaux takımına transfer oldu.

2024/11/08/hbbjk.jpgAğustos 2024'te Gaziantep ALG takımına gelen Karlicic, sezon öncesi de Fatih Vatanspor'a geçmişti.

Karlicic, Karadağ milli takımında forma giydi ve UEFA Kadınlar Euro 2021 elemelerinde takımda yer aldı .

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

