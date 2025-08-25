Beşiktaş KAP'a bildirdi: Büyük müjdeyi verdi

Siyah-beyazlı kulüp, sermaye tavanının 6 milyar TL'den 21.8 milyar TL'ye çıkarıldığı resmen KAP'a bildirildi.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

'Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15/08/2025 tarihli toplantısında;



1) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca; Şirketimizin son sermaye artırımı neticesinde çıkarılmış sermayemizin, kayıtlı sermaye tavanına eşitlenmiş olması nedeniyle mevcut 6.000.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 21.800.000.000.-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2025-2029 yılları olarak belirlenmesine,



2) Yapılması planlanan Esas Sözleşme tadiline izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na müracaat edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın iznini müteakiben Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, Bakanlık izninden sonra esas sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar verilmiştir.



Şirketimiz Yönetim Kurulu kararına istinaden 15/08/2025 Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapıldığı duyurulmuştu. Başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.08.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-77176 no'lu yazısı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı sonrasında Ticaret Bakanlığı'na onay başvurusu yapılacaktır.'