Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya takıldı: Abraham'ın hatası maçın kaderini değiştirdi
Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş öne geçtiği maçta 1 puana razı geldi. Abraham'ın kaçırdığı penaltı sonrası siyah-beyazlıların kalesinde gördüğü gol galibiyetten etti.

Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Beşiktaş, Cengiz Ünder’in golüyle öne geçti.

KAÇAN PENALTI MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

32. dakikada penaltı kullanan Beşiktaş’ta Tammy Abraham’ın şutunu Gianniotis çıkarmayı başardı. Kaçan penaltı sonrası gelişen ani Kasımpaşa atağında Winck fileleri havalandırdı.

KASIMPAŞA’NIN PENALTISI İPTAL OLDU

38. dakikada bu sefer Kasımpaşa penaltı kazansa da VAR devreye girdi ve penaltı iptal oldu.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 17 puana ulaşam Beşiktaş maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti. 10 puandaki Kasımpaşa ise 12. sırada yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

