Beşiktaş'ta şaşırtan olay: Birden soyunma odasına gitti
Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan maçta siyah-beyazlıların 1-0’lık üstünlüğü bulunuyor.
CENGİZ ÜNDER PERDEYİ AÇTI
Beşiktaş’ı öne geçiren golü karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Cengiz Ünder kaydetti.
BİRDEN SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Karşılaşmada ilk yarı devam ederken ilginç bir olay yaşandı. Siyah-beyazlılarda El Bilal Toure maç oynandığı sırada birden soyunma odasına gitti.
KASIĞINA TOP GELDİ
Yıldız futbolcu bir süre sonra sahaya geri gelirken oyuncunun kasığına top geldiği bu yüzden de izin alarak soyunma odasına gidip geldiği kaydedildi.
DETAYLAR
Kasımpaşa Muhtemel: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Cem, Baldursson, M. Fall, Ben Ouanes, Diabate, Kubilay
Beşiktaş İlk 11: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny Cengiz, Toure, Abraham