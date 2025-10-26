Beşiktaş'ta şaşırtan olay: Birden soyunma odasına gitti

Yayınlanma:
Kasımpaşa - Beşiktaş maçında El Bilal Toure birden soyunma odasına giderken sebebi daha sonra belli oldu.

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan maçta siyah-beyazlıların 1-0’lık üstünlüğü bulunuyor.

CENGİZ ÜNDER PERDEYİ AÇTI

Beşiktaş’ı öne geçiren golü karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Cengiz Ünder kaydetti.

BİRDEN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Karşılaşmada ilk yarı devam ederken ilginç bir olay yaşandı. Siyah-beyazlılarda El Bilal Toure maç oynandığı sırada birden soyunma odasına gitti.

1757926145738-el.jpg

KASIĞINA TOP GELDİ

Yıldız futbolcu bir süre sonra sahaya geri gelirken oyuncunun kasığına top geldiği bu yüzden de izin alarak soyunma odasına gidip geldiği kaydedildi.

2024/11/08/hbbjk.jpg

DETAYLAR

Kasımpaşa Muhtemel: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Cem, Baldursson, M. Fall, Ben Ouanes, Diabate, Kubilay

Beşiktaş İlk 11: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny Cengiz, Toure, Abraham

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

