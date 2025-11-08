Beşiktaş BOA Green'i durduramadı: Fasoula'nın gayreti yetmedi

Beşiktaş BOA, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Nesibe Aydın'a yenildi.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Nesibe Aydın'a 90-83 mağlup oldu.

Nesibe Aydın'da Green 29 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Beşiktaş BOA'ya ise Fasoula'nın 23 sayısı yetmedi.

BEŞİKTAŞ BOA'NIN 3. YENİLGİSİ

Nesibe Aydın ligde dördüncü galibiyetini aldı, Beşiktaş BOA ise üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Orkun Yurttaş, Münevver Özemre, Enes Duran

Nesibe Aydın: Davis 25, Bone 10, Hatice Pelin Gülçelik 6, Green 29, Yağmur Kübra Önal 10, Büşra Akgün, Turner 7, Aysude Torcu, Melike Yalçınkaya 3

Beşiktaş BOA: Pelin Derya Bilgiç 14, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Toure 10, Milic 12, Fasoula 23, Whitcomb 5, Meltem Yıldızhan, Okonkwo 10, Özge Özışık 3, İlayda Güner, Gizem Sezer

1. Periyot: 31-23

Devre: 44-45

3. Periyot: 68-68

Beş faulle çıkan: 39.36 Davis (Nesibe Aydın)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

