Beşiktaş Avusturalyalı golcüyü transfer etti: İmzayı attı formayı giydi
Yayınlanma:
Beşiktaş, transferlerine bir yenisini daha ekledi. Avusturalyalı forveti kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş, yeni transferini resmen açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kadın Futbol Takımımız, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Avustralyalı forvet oyuncu Princess Ibini-lsei’yi kadrosuna kattı.
Princess Ibini-lsei’ye hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz."
25 yaşındaki oyuncu son olarak Avustralya'da Sidney FC'de forma giyiyordu.
Nijerya asıllı Princess Ibini-lsei, 8 kez de Avustralya Milli Takımı'nda oynadı.