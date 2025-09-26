Beşiktaş Avusturalyalı golcüyü transfer etti: İmzayı attı formayı giydi

Yayınlanma:
Beşiktaş, transferlerine bir yenisini daha ekledi. Avusturalyalı forveti kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, yeni transferini resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kadın Futbol Takımımız, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Avustralyalı forvet oyuncu Princess Ibini-lsei’yi kadrosuna kattı.

Princess Ibini-lsei’ye hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz."

25 yaşındaki oyuncu son olarak Avustralya'da Sidney FC'de forma giyiyordu.

Nijerya asıllı Princess Ibini-lsei, 8 kez de Avustralya Milli Takımı'nda oynadı.

whatsapp-image-2025-09-26-at-05-59-51.jpeg

whatsapp-image-2025-09-26-at-05-59-33.jpeg

