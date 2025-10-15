Beşiktaş Avrupa'da kazanmaya devam ediyor
BKT Eurocup’un 3. hafta maçında Beşiktaş GAIN sahasında Almanya'nın Niners Chemnitz kulübü ile karşı karşıya geldi.
Beşiktaş GAİN Spor Salonu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar parkeden 93-88’lik üstünlükle ayrıldı.
İKİNCİ KEZ GALİP
Bu galibiyetle birlikte Beşiktaş GAIN ligde 2. kez galip gelirken Niners Chemnitz ise 2. kez kaybetti.
Hakemler: Arturas Sukys (Litvanya), Hugues Thepenier (Fransa), Dragan Porobic (Bosna Hersek)
Beşiktaş GAİN: Mathews 18, Dotson, A. Brown 8, V. Brown 2, Zizic 17, Kamagate 5, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 19, Morgan 12, Lemar 4, Canberk Kuş
Niners Chemnitz: Sibande 4, Davis Jr. 22, Sow 4, Brewer 2, Minchev 15, Yebo 32, Kajami-Keane 9, Beran
1. Periyot: 27-19
Devre: 55-47
3. Periyot: 68-68
Beş faulle çıkanlar: 38.39 Mathews (Beşiktaş GAİN), 32.57 Sow, 39.14 Minchev (Niners Chemnitz)
