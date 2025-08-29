Beşiktaş anlaşmayı KAP'a açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Al Musrati'nin Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya kiralandığını duyurdu. Siyah-beyazlılar 2 milyon euro kiralama bedeli kazanırken anlaşmada 7 milyon euro da satın alma opsiyonu yer aldı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2.000.000 Avro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7.000.000 Avro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır.”

36 MAÇTA 3 GOL 1 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 36 maça çıkan Al Musrati, 3 gol 1 asist kaydetti.