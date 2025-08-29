Beşiktaş anlaşmayı KAP'a açıkladı

Beşiktaş anlaşmayı KAP'a açıkladı
Yayınlanma:
Beşiktaş, Al Musrati'nin Hellas Verona'ya kiralandığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Al Musrati'nin Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya kiralandığını duyurdu. Siyah-beyazlılar 2 milyon euro kiralama bedeli kazanırken anlaşmada 7 milyon euro da satın alma opsiyonu yer aldı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2.000.000 Avro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7.000.000 Avro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır.”

36 MAÇTA 3 GOL 1 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 36 maça çıkan Al Musrati, 3 gol 1 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Spor
12 Dev Adam'dan Avrupa Şampiyonası'nda bir galibiyet daha
12 Dev Adam'dan Avrupa Şampiyonası'nda bir galibiyet daha
Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı
Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı