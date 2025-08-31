Beşiktaş Alanyaspor karşısında: Sergen Yalçın'ın ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş Alanyaspor karşısında: Sergen Yalçın'ın ilk 11'i belli oldu
Yayınlanma:
Beşiktaş, teknik direktörlük görevine tekrar getirdiği Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına Alanya deplasmanında çıkacak. Yalçın'ın 11'i belli oldu.

Beşiktaş, önce Avrupa Ligi'nden, sonra da Konferans Ligi'nden elenince teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son vermiş, yerine de eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ı getirmişti.

Takımının başında ilk antrenmana çıkan Sergen Yalçın, daha sonra da ilk maçı için kafileyle birlikte Alanya'ya gitmişti.

SERGEN YALÇIN'IN İLK MAÇI

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına bu akşam Alanya'da çıkacak.

Siyah beyazlı takımın Alanyaspor'la oynayacağı maç Alanya Oba Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam.

SERGEN YALÇIN'IN İLK 11'İ

Beşiktaş'ta sakatlığı açıklanan ve 3 hafta oynamayacağı ortaya çıkan Paulista yok. Rashica ve Mustafa Hekimoğlu'nun da sakatlığı bulunuyor. Yeni transferler Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure ve Djalo ise şans verilmesi durumunda siyah-beyazlı formayı ilk kez giyecekler.

Sergen Yalçın'ın ilk maçında takımını şu 11'le sahaya sürmesi bekleniyor:

Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Abraham.

Alanyaspor'un mehtemel 11'i de şöyle:

Ertuğrul, Ümit, Aliti, Lima, Yusuf, Maestro, Makouta, Hwang, Hadergjonaj, Güven, Sporar.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

