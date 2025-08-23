Beşiktaş Acun Ilıcalı'yı reddetti

Yayınlanma:
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'i kiralamak isteyen Hull City'nin yaptığı ilk teklifi reddetti.

İngiltere Championship ekibi Hull City, Beşiktaş forması giyen Amir Hadziahmetovic’i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Turuncu-siyahlılar, oyuncu ile anlaşmaya varırken Beşiktaş ile henüz el sıkışmayı başaramadı.

BEŞİKTAŞ İLK TEKLİFİ REDDETTİ

Acun Ilıcalı, oyuncunun 1.1 milyon euroluk maaşının yarısını ödemeyi teklif ederken Beşiktaş bunu kabul etmedi.

YENİ TEKLİF YAPACAKLAR

İngiliz kulübünün maaş teklifini revize ettikten sonra Beşiktaş’ın kapısını bir daha çalması bekleniyor.

1721675267804-hadziahmetovic.jpg
Amir Hadziahmetovic

ÇAYKUR RİZESPOR’A KİRALANMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Çaykur Rizespor’da kiralık olarak forma giyen Amir Hadziahmetovic, devre arasında siyah-beyazlılara döndü.

TRANSFER CEZASI ALDILAR

Geciken bazı ödemeler nedeniyle lig yönetiminden ceza alan Hull City sadece kiralık veya bonservisi elinde futbolcuları kadrosuna katabiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

