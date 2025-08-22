Beşiktaş 3+1 yıllık anlaşma sağladı: Bugün İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, sol bekte Emrecan Terzi ve David Jurasek’ten istediği performansı alamayınca eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz’ı gündemine almıştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI: İSTANBUL’A GELİYOR

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferi için kulübü Rangers ile anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlıların milli futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

BONSERVİS BEDELİ DE BELLİ OLDU

Beşiktaş altyapısından yetişen ve daha sonra Rangers’a transfer olan Rıdvan Yılmaz için Kartal’ın 4-5 milyon civarında bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

4 MİLYON EURO’YA TRANSFER OLMUŞTU

2023 yılında Beşiktaş’tan Rangers’a 4 milyon euro karşılığında transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, İskoç ekibinde 77 maça çıktı ve 2 gol atarken 6 asist yaptı.

BUGÜN İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR

Rıdvan Yılmaz'ın transfer görüşmelerini sürdürmek için bu gece saat 23.30 gibi İstanbul'a gelmesi bekleniyor.