Beşiktaş 14 sayı fark attı

Beşiktaş 14 sayı fark attı
Yayınlanma:
BKT EuroCup'ta mücadele eden Beşiktaş GAİN, 7’nci hafta karşılaşmasında kendi sahasında İtalyan ekibi Trento'yu ağırladığı maçtan 97-83 galip ayrıldı.

Beşiktaş'tan önemli galibiyet!

Beşiktaş GAİN, kendi sahasında İtalyan ekibi Trento'yu 14 sayı farkla mağlup etti.

Maça özellikle dış atışlarda yüksek isabet oranı yakalayarak başlayan rakibine özellikle Mathews’la yanıt vermeye çalışan Beşiktaş GAİN ilk çeyreği 24-31 geride kapadı.

2024/11/08/hbbjk.jpg

İkinci periyotta daha dirençli bir oyun ortaya koymaya çalışan ev sahibi takım, ilk yarının bitimine 25 saniye kala Yiğit Arslan’ın 3 sayılık atışıyla farkı tek basketi indirse de soyunma odasına 45-40 geride gitti.

İkinci yarıya hızlı ve baskılı oyunla başlayan Beşiktaş periyot bitimine 6.45 kala Yiğit Arslan’ın 3 sayılık atışıyla maça 56-56 eşitlik getirdi. Siyah-beyazlılar bu basketten 40 saniye sonra da Lemar’ın üç sayılık basketiyle 59-56’lık skorla maçta ilk kez öne geçti.

FARK ÇİFT HANEYE ÇIKTI

Bu dakikadan sonra oyunda üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Beşiktaş farkı çift hanelere çıkararak son periyoda 76-63 önde girdi. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan temsilcimiz maçtan 97-83 galip ayrılmayı başardı.

Maçın en skorer ismi 23 sayıyla maçın oyuncusu olan Beşiktaş’tan Lemar oldu.

bjkgain-001.jpg
Beşiktaş İstanbul'da kazandı (AA)

SALON: BJK GAIN Spor Kompleksi

HAKEMLER: Igor Dragojevic, Jordi Aliaga, Sergio Manuel

BEŞİKTAŞ GAİN: Yiğit Arslan 11, Zizic 5, Mathews 10, Dotson 5, Brown, Berk Uğurlu 4, Lemar 23, Morgan 19, Brown 10, Kamagate 6, Canberk Kuş 4, Emir Adıgüzel

TRENTO: Steward 14, Aldridge 9, Battle 16, Mawugbe 10, Airhienbuwa 8, Jakimovski 12, Niang 2, Forray 10, Bayehe 2

1’İNCİ PERİYOT: 24-31, DEVRE: 45-50, 3’ÜNCÜ PERİYOT: 76-63

Kaynak:DHA / AA

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Spor
Kayserispor'a tarihi ceza geldi
Kayserispor'a tarihi ceza geldi
Milliler Lihtenştayn'ı dağıttı: 7-0
Milliler Lihtenştayn'ı dağıttı: 7-0
Beşiktaş iddiası: Rafa Silva futbolu bırakmak istiyor
Beşiktaş iddiası: Rafa Silva futbolu bırakmak istiyor