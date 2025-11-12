Beşiktaş 14 sayı fark attı

Beşiktaş'tan önemli galibiyet!

Beşiktaş GAİN, kendi sahasında İtalyan ekibi Trento'yu 14 sayı farkla mağlup etti.

Maça özellikle dış atışlarda yüksek isabet oranı yakalayarak başlayan rakibine özellikle Mathews’la yanıt vermeye çalışan Beşiktaş GAİN ilk çeyreği 24-31 geride kapadı.

İkinci periyotta daha dirençli bir oyun ortaya koymaya çalışan ev sahibi takım, ilk yarının bitimine 25 saniye kala Yiğit Arslan’ın 3 sayılık atışıyla farkı tek basketi indirse de soyunma odasına 45-40 geride gitti.

İkinci yarıya hızlı ve baskılı oyunla başlayan Beşiktaş periyot bitimine 6.45 kala Yiğit Arslan’ın 3 sayılık atışıyla maça 56-56 eşitlik getirdi. Siyah-beyazlılar bu basketten 40 saniye sonra da Lemar’ın üç sayılık basketiyle 59-56’lık skorla maçta ilk kez öne geçti.

FARK ÇİFT HANEYE ÇIKTI

Bu dakikadan sonra oyunda üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Beşiktaş farkı çift hanelere çıkararak son periyoda 76-63 önde girdi. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan temsilcimiz maçtan 97-83 galip ayrılmayı başardı.

Maçın en skorer ismi 23 sayıyla maçın oyuncusu olan Beşiktaş’tan Lemar oldu.

Beşiktaş İstanbul'da kazandı (AA)

SALON: BJK GAIN Spor Kompleksi

HAKEMLER: Igor Dragojevic, Jordi Aliaga, Sergio Manuel

BEŞİKTAŞ GAİN: Yiğit Arslan 11, Zizic 5, Mathews 10, Dotson 5, Brown, Berk Uğurlu 4, Lemar 23, Morgan 19, Brown 10, Kamagate 6, Canberk Kuş 4, Emir Adıgüzel

TRENTO: Steward 14, Aldridge 9, Battle 16, Mawugbe 10, Airhienbuwa 8, Jakimovski 12, Niang 2, Forray 10, Bayehe 2

1’İNCİ PERİYOT: 24-31, DEVRE: 45-50, 3’ÜNCÜ PERİYOT: 76-63